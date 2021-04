Odio e razzismo sui social, Swansea li boicotta 7 giorni (Di giovedì 8 aprile 2021) Da oggi stop ai social per una settimana. E' quanto ha deciso lo Swansea, club gallese che milita nel Championship (la serie B) inglese, come forma di protesta nei confronti degli abusi e delle ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Da oggi stop aiper una settimana. E' quanto ha deciso lo, club gallese che milita nel Championship (la serie B) inglese, come forma di protesta nei confronti degli abusi e delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Odio razzismo Odio e razzismo sui social, Swansea li boicotta 7 giorni È assurdo che si parli ancora di razzismo e abusi di questo tipo. Gli aspetti positivi dei social media sono riconosciuti, ma gli abusi disgustosi e vili a cui assistiamo ogni giorno sono del tutto ...

