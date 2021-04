Obi-Wan Kenobi: nella serie rivedremo il maestro Qui-Gon Jinn? (Di giovedì 8 aprile 2021) Qui-Gon Jinn riesce sempre e comunque a far parlare di sé stesso. Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio ufficiale del cat completo della serie in onda su Disney+ Obi-Wan Kenobi, ma si sa che in questi anni la saga e le serie ad essa connessa ci hanno abituati a mille sorprese (vedi Luke Skywalker in The Mandalorian), i fan pertanto si aspettano anche stavolta l’apparizione di altri personaggi iconici del franchise. Qui-Gon Jinn potrebbe tornare? Due gli indizi: Qui-Gon Jinn è stato il maestro di Obi-Wan Kenobi, colui che lo ha reso un Jedi, i due hanno condiviso un legame fortissimo, pertanto risulterebbe improbabile non rivederlo in una serie dedicata al suo pupillo, anche solo come fantasma della Forza (uno dei tanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Qui-Gonriesce sempre e comunque a far parlare di sé stesso. Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio ufficiale del cat completo dellain onda su Disney+ Obi-Wan, ma si sa che in questi anni la saga e lead essa connessa ci hanno abituati a mille sorprese (vedi Luke Skywalker in The Mandalorian), i fan pertanto si aspettano anche stavolta l’apparizione di altri personaggi iconici del franchise. Qui-Gonpotrebbe tornare? Due gli indizi: Qui-Gonè stato ildi Obi-Wan, colui che lo ha reso un Jedi, i due hanno condiviso un legame fortissimo, pertanto risulterebbe improbabile non rivederlo in unadedicata al suo pupillo, anche solo come fantasma della Forza (uno dei tanti ...

