Nuova Nissan Qashqai, si aprono gli ordini in Italia: allestimenti e prezziHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Nissan ha aperto gli ordini della sua Nuova Qashqai e contestualmente ha condiviso anche i dettagli degli allestimenti e dei prezzi per il mercato Italiano. Le consegne del crossover inizieranno nel corso del mese di giugno. Vediamo i dettagli. MOTORI I propulsori di cui disporrà la terza generazione della Nissan Qashqai sono tutti elettrificati. Al lancio, l’auto sarà disponibile con un’unità a benzina 1.3 DiG-T con tecnologia Mild Hybrid 12 V declinata in due livelli di potenza: 140 CV (103 kW) e 158 CV (116 kW). Con la versione più potente è possibile disporre anche della trasmissione Xtronic e della trazione integrale. Solo in un secondo momento arriverà l’interessante motorizzazione e-POWER, al suo debutto in ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021)ha aperto glidella suae contestualmente ha condiviso anche i dettagli deglie dei prezzi per il mercatono. Le consegne del crossover inizieranno nel corso del mese di giugno. Vediamo i dettagli. MOTORI I propulsori di cui disporrà la terza generazione dellasono tutti elettrificati. Al lancio, l’auto sarà disponibile con un’unità a benzina 1.3 DiG-T con tecnologia Mild Hybrid 12 V declinata in due livelli di potenza: 140 CV (103 kW) e 158 CV (116 kW). Con la versione più potente è possibile disporre anche della trasmissione Xtronic e della trazione integrale. Solo in un secondo momento arriverà l’interessante motorizzazione e-POWER, al suo debutto in ...

