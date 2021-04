"Nove volte in nove mesi", spuntano i tabulati telefonici della polizia: Meghan ed Harry, vita da incubo (e un silenzio sospetto) (Di giovedì 8 aprile 2021) Non solo fasto e ricchezza. La vita di Meghan Markle e del principe Harry negli Stati Uniti è anche piena zeppa di angoscia. Già, la coppia reale, o ex-reale, fate voi, non si sente affatto al sicuro nella umile dimora da 11 milioni di sterline nei sobborghi di Los Angeles. Si apprende infatti che i poliziotti a stelle e strisce, negli ultimi nove mesi, sono stati chiamati per ben nove volte da Meghan ed Harry a causa delle attivazioni di allarmi e per crimini contro la proprietà, che si trova a Montecito, California. I dati sono trapelati in base alla la legge sulla libertà d'informazione che vige negli Stati Uniti e sono stati diffusi in seguito all'intervista con Oprah Winfrey. Si scopre così ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Non solo fasto e ricchezza. LadiMarkle e del principenegli Stati Uniti è anche piena zeppa di angoscia. Già, la coppia reale, o ex-reale, fate voi, non si sente affatto al sicuro nella umile dimora da 11 milioni di sterline nei sobborghi di Los Angeles. Si apprende infatti che i poliziotti a stelle e strisce, negli ultimi, sono stati chiamati per bendaeda causa delle attivazioni di allarmi e per crimini contro la proprietà, che si trova a Montecito, California. I dati sono trapelati in base alla la legge sulla libertà d'informazione che vige negli Stati Uniti e sono stati diffusi in seguito all'intervista con Oprah Winfrey. Si scopre così ...

Ultime Notizie dalla rete : Nove volte Meghan Margle e il principe Harry, paura nella villa in California: hanno chiamato la polizia nove volte in nove mesi Meghan Markle e il prinicipe Harry non si sentono al sicuro nella loro villa americana da 11 milioni sterline . In 9 mesi i poliziotti Usa sono stati chiamati nove volte per attivazioni di allarmi e crimini contro la proprietà da quando si sono trasferiti a Montecito, in California, con Archie di un anno nel luglio dello scorso anno. Lo scrive il The Sun . ...

