Notte degli Oscar: candidati in presenza come lavoratori essenziali (Di giovedì 8 aprile 2021) Saranno presenti opprure colegati in streaming? useranno la piattaforma Zoom oppure no? Da tempo ci si domanda come sarà la Notte degli Oscar 2021. Ci sono comunque delle novità. In vista della cerimonia di premiazione degli Oscar, in programma il 25 aprile,l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha inviato una lettera ai candidati e ai loro ospiti rassicurandoli sul fatto che potranno partecipare in presenza in quanto considerati come "lavoratori essenziali". Cosa vi è scritto nella lettera? "Coloro che sono coinvolti nella produzione degli Oscar, così come i candidati e il loro ospite, si qualificano ...

