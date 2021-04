Notizia vera o satirica? Facebook aiuterà a non fare confusioneHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Un po’ di sana ironia non guasta, soprattutto se serve ad allentare la tensione in periodi difficili come quelli che stiamo vivendo. Non tutti però sono dotati del necessario spirito critico che porta a distinguere una Notizia vera da una satirica; se a questo si aggiunge la velocità con cui si consumano tutti i contenuti che quotidianamente si susseguono in rete, c’è il rischio che l’utente di un social confonda il vero con il falso. Facebook ne è consapevole e sta prendendo nuovi provvedimenti. Il colosso dei social network ha annunciato di aver iniziato ad applicare nuove etichette ai post inseriti nel News : serviranno ad identificare le notizie provenienti da pagine ufficiali di istituzioni pubbliche, pagine create da fan e pagine satiriche. I test sono partiti negli Stati Uniti, ma non è escluso che, se la ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Un po’ di sana ironia non guasta, soprattutto se serve ad allentare la tensione in periodi difficili come quelli che stiamo vivendo. Non tutti però sono dotati del necessario spirito critico che porta a distinguere unada una; se a questo si aggiunge la velocità con cui si consumano tutti i contenuti che quotidianamente si susseguono in rete, c’è il rischio che l’utente di un social confonda il vero con il falso.ne è consapevole e sta prendendo nuovi provvedimenti. Il colosso dei social network ha annunciato di aver iniziato ad applicare nuove etichette ai post inseriti nel News : serviranno ad identificare le notizie provenienti da pagine ufficiali di istituzioni pubbliche, pagine create da fan e pagine satiriche. I test sono partiti negli Stati Uniti, ma non è escluso che, se la ...

