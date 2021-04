"Non sa che fare". Speranza sbeffeggiato anche dalla Gruber: su AstraZeneca il ministro ha toccato il fondo (Di giovedì 8 aprile 2021) anche a Otto e Mezzo da Lilli Gruber si parla del responso dell'Ema su AstraZeneca. L'Agenzia Europea per i Farmaci è stata chiamata a pronunciarsi sul vaccino contro il coronavirus del colosso anglo-svedese. Risultato? C'è un "possibile" legame tra l'antidoto e le trombosi, per questo la società farmaceutica deve aggiornare gli effetti collaterali. La decisione sul da farsi però non è arrivata. L'Ema ha infatti rimandato le responsabilità ai 18 ministri europei della Salute. Tra questi ovviamente anche Roberto Speranza. Sarà lui a decidere se limitare o meno l'uso di AstraZeneca. Peccato però che dal pomeriggio a quando la Gruber è andata in onda, il ministro non si sia pronunciato. "Il governo - ha esordito la conduttrice di La7 - non sa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)a Otto e Mezzo da Lillisi parla del responso dell'Ema su. L'Agenzia Europea per i Farmaci è stata chiamata a pronunciarsi sul vaccino contro il coronavirus del colosso anglo-svedese. Risultato? C'è un "possibile" legame tra l'antidoto e le trombosi, per questo la società farmaceutica deve aggiornare gli effetti collaterali. La decisione sul da farsi però non è arrivata. L'Ema ha infatti rimandato le responsabilità ai 18 ministri europei della Salute. Tra questi ovviamenteRoberto. Sarà lui a decidere se limitare o meno l'uso di. Peccato però che dal pomeriggio a quando laè andata in onda, ilnon si sia pronunciato. "Il governo - ha esordito la conduttrice di La7 - non sa ...

