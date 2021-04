Non c’è pace per la famiglia Maradona: il fratello di Diego ricoverato per covid (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la morte di Diego Armando Maradona e le varie polemiche legate alla sua morte un nuovo sconvolgente periodo per la sua famiglia, il fratello minore Lalo è infatti stato ricoverato gravemente per conseguenze legate al covid. Non c’è pace per la famiglia del giocatore più forte di tutti i tempi. Dalla sua morte si è praticamente parlato della famiglia ogni santo giorno in Argentina e a Napoli. L’asse tra la città partenopea ed il paese originario del Pibe de Oro è di fatti sempre vivo. Il ricordo di Diego Armando Maradona per i tifosi è diventato qualcosa di sacro. Tanto è vero che a poche ore dalla notizia della sua morte sono stati tanti gli omaggi nella terra che lo ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la morte diArmandoe le varie polemiche legate alla sua morte un nuovo sconvolgente periodo per la sua, ilminore Lalo è infatti statogravemente per conseguenze legate al. Non c’èper ladel giocatore più forte di tutti i tempi. Dalla sua morte si è praticamente parlato dellaogni santo giorno in Argentina e a Napoli. L’asse tra la città partenopea ed il paese originario del Pibe de Oro è di fatti sempre vivo. Il ricordo diArmandoper i tifosi è diventato qualcosa di sacro. Tanto è vero che a poche ore dalla notizia della sua morte sono stati tanti gli omaggi nella terra che lo ha ...

Advertising

AzzolinaLucia : Quando si parla di diritti c’è qualcuno in Parlamento che ha come un tic, si gira sempre dall’altra parte. Lega e F… - ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - SeaWatchItaly : Le parole di #Draghi, che confonde respingimenti illegali con soccorsi e che elogia l'attività della cosiddetta gua… - qveenvali : @twickhe Però non è giusto perché nel mio comune non c’è nemmeno una biblioteca universitaria Mi servono dei libri, come dovrei fare ?? - luanabananaaaa : @martikomazgeda Roanoke è horror puro HAHAHAH le altre stagioni sono tranquille.. però anche a livello di collegame… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Insigne fove 'o meglio 'ncampo - ilNapolista IlNapolista