No Mask anti Bonaccini | via i suoi figli dalla scuola

Alessandro Imperiali I due bimbi non possono più andare a scuola a causa dei comportamenti del padre negazionista. L'uomo è stato denunciato da Bonaccini dopo che ha portato a casa sua un pacco pieno di pannolini sporchi Non mettere la mascherina è costato molto caro ad un papà negazionista e "no Mask". A rimetterci, però, per i comportamenti del padre sono stati soprattutto i suoi due figli. I bambini, uno frequenta la scuola materna ed uno l'asilo nido, infatti, sono stati allontanati dalla scuola che frequentano. La Polizia Municipale di Modena, la mattina del 7 aprile, si è recata a casa dell'uomo e gli ha notificato il provvedimento che sostanzialmente, più che lui, va a penalizzare i due bimbi.

