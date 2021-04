No | il direttore medico di Moderna non ha ammesso che i vaccini a mRNA modificano il DNA

Leggi su facta.news

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il 19 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta il titolo in tedesco: «Bombe:-Chefarzt gibt zu, dassdie DNA verändert» (in italiano, «Bomba: ildiammette che l’modifica il DNA»). L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da ha pubblicato il post su Facebook, in cui si traduce in italiano in maniera letterale il titolo in questione. Il riferimento è al vaccino aprodotto dall’azienda biotecnologicache secondo il contenuto oggetto della nostra verifica sarebbe in grado di manipolare il genoma umano. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come abbiamo verificato in un precedente articolo, Tal Zaks –...