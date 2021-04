Niente sedia, sfregio di Erdogan a Ursula? Non proprio: "Ecco le richieste della Ue". Scacco matto, il caso si complica (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua a tenere banco il presunto sgarbo istituzionale che si è consumato nel corso dell'incontro tra il presidente turco Recep Erdogan e i vertici dell'Unione europea. Il caso è scoppiato perché si sarebbe verificato un episodio discriminatorio nei confronti di Ursula von der Leyen, relegata in uno dei sue sofa laterali mentre Erdogan e Charles Michel erano seduti in poltrona. Il governo di Ankara ha però respinto la ricostruzione emersa sui media, secondo cui si sarebbe trattato di un affronto di una donna, ma anche della stessa unione europea. Il sofa-gate però non esiste per i turchi, secondo cui se davvero si è verificato un affronto, la colpa è stata unicamente dell'Ue che ha concordato la visita. “Durante la visita è stato seguito il protocollo standard - hanno fatto sapere fonti governative ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Continua a tenere banco il presunto sgarbo istituzionale che si è consumato nel corso dell'incontro tra il presidente turco Recepe i vertici dell'Unione europea. Ilè scoppiato perché si sarebbe verificato un episodio discriminatorio nei confronti divon der Leyen, relegata in uno dei sue sofa laterali mentree Charles Michel erano seduti in poltrona. Il governo di Ankara ha però respinto la ricostruzione emersa sui media, secondo cui si sarebbe trattato di un affronto di una donna, ma anchestessa unione europea. Il sofa-gate però non esiste per i turchi, secondo cui se davvero si è verificato un affronto, la colpa è stata unicamente dell'Ue che ha concordato la visita. “Durante la visita è stato seguito il protocollo standard - hanno fatto sapere fonti governative ...

