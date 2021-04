Nicola Morra chiede "in Antimafia elenco vaccinati in categoria Altro" (Di giovedì 8 aprile 2021) “Insieme al collega Paolo Lattanzio, coordinatore in Commissione Antimafia del Comitato sulla prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria, avanzeremo richiesta degli elenchi dei nominativi vaccinati ricadenti nella categoria ‘Altro’ che in Sicilia, Calabria, Campania e Valle d’Aosta risultano avere numeri ben maggiori rispetto alla media nazionale”. Lo dice il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. “Auspichiamo massima collaborazione nella trasmissione dei dati alla Commissione Antimafia da parte delle Istituzioni competenti”, conclude Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) “Insieme al collega Paolo Lattanzio, coordinatore in Commissionedel Comitato sulla prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria, avanzeremo richiesta degli elenchi dei nominativiricadenti nella’ che in Sicilia, Calabria, Campania e Valle d’Aosta risultano avere numeri ben maggiori rispetto alla media nazionale”. Lo dice il presidente della Commissione parlamentare. “Auspichiamo massima collaborazione nella trasmissione dei dati alla Commissioneda parte delle Istituzioni competenti”, conclude

