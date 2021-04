Niccolò Fabi in concerto al Festival Dromos quest’estate (Di giovedì 8 aprile 2021) La 23esima edizione del Festival Dromos parte con il concerto di Niccolò Fabi a Fordongianus. L’anno scorso l’evento era stato rimandato Niccolò Fabi sarà in concerto a Fordongianus il prossimo 8 agosto. La città sarda ospiterà il concerto del noto cantautore, rimandato l’anno scorso per le restrizioni anti-covid. I biglietti sono in prevendita su Boxol.it, mentre restano validi per la nuova data i tagliandi già acquistati in precedenza). Le lucciole ‘immagini polisemiche e metaforiche’ Per la sua 23esima edizione, il Festival Dromos sceglie un titolo evocativo, “Lucciole“. Anna Rita Punzo, curatrice della sezione arti visive ne illustra il significato: “Le lucciole per ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) La 23esima edizione delparte con ildia Fordongianus. L’anno scorso l’evento era stato rimandatosarà ina Fordongianus il prossimo 8 agosto. La città sarda ospiterà ildel noto cantautore, rimandato l’anno scorso per le restrizioni anti-covid. I biglietti sono in prevendita su Boxol.it, mentre restano validi per la nuova data i tagliandi già acquistati in precedenza). Le lucciole ‘immagini polisemiche e metaforiche’ Per la sua 23esima edizione, ilsceglie un titolo evocativo, “Lucciole“. Anna Rita Punzo, curatrice della sezione arti visive ne illustra il significato: “Le lucciole per ...

Advertising

sardegna_blu : TG Rossoblù-Dromos announces the first dates, Niccolò Fabi on 8 August - sardegna_blu : TG Rossoblù-Dromos annuncia le prime date,l'8 agosto arriva Niccolò Fabi - UnioneSarda : #Sardegna - Dromos annuncia le prime date, l'8 agosto arriva Niccolò Fabi - radiocalabriafm : NICCOLÒ FABI - SE FOSSI MARCO - RADIOEFFEITALIA : Niccolo' Fabi - Una Buona Idea -

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò Fabi Anticipazioni del programma del Festival Dromos edizione 23, sotto il titolo 'Lucciole' Sul versante musicale del festival è già previsto per domenica 8 agosto il recupero del concerto di Niccolò Fabi a Fordongianus , rimandato l'anno scorso per le restrizioni legate alla pandemia (...

Dromos annuncia le prime date,l'8 agosto arriva Niccolò Fabi Il programma verrà definito a breve ma sul versante musicale è già previsto per l' 8 agosto il recupero del concerto di Niccolò Fabi a Fordongianus, rimandato l'anno scorso per le restrizioni legate ...

Sul versante musicale del festival è già previsto per domenica 8 agosto il recupero del concerto dia Fordongianus , rimandato l'anno scorso per le restrizioni legate alla pandemia (...Il programma verrà definito a breve ma sul versante musicale è già previsto per l' 8 agosto il recupero del concerto dia Fordongianus, rimandato l'anno scorso per le restrizioni legate ...