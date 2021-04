NFL – Tre possibili destinazioni per Teddy Bridgewater (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’arrivo di Sam Darnold a Charlotte, il futuro di Teddy Bridgewater si fa molto incerto. I Carolina Panthers potrebbero scegliere di risistemare il suo contratto e tenerlo in rosa, nel ruolo di vice dell’ex New York Jets, o decidere di lasciarlo partire. Dopo appena una stagione, il quarterback classe 1992 potrebbe quindi lasciare Charlotte e cercare fortuna in un’altra franchigia. Ecco quali potrebbero essere tre destinazioni possibili per Bridgewater. Quali sono le possibili destinazioni per Teddy Bridgewater? Dopo una stagione non particolarmente brillante, Teddy Bridgewater potrebbe ritrovare la giusta condizione a Houston, Washington o Chicago. Texans In caso di partenza di Deshaun ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’arrivo di Sam Darnold a Charlotte, il futuro disi fa molto incerto. I Carolina Panthers potrebbero scegliere di risistemare il suo contratto e tenerlo in rosa, nel ruolo di vice dell’ex New York Jets, o decidere di lasciarlo partire. Dopo appena una stagione, il quarterback classe 1992 potrebbe quindi lasciare Charlotte e cercare fortuna in un’altra franchigia. Ecco quali potrebbero essere treper. Quali sono leper? Dopo una stagione non particolarmente brillante,potrebbe ritrovare la giusta condizione a Houston, Washington o Chicago. Texans In caso di partenza di Deshaun ...

