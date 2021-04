Netflix annuncia la serie sulla rapina più misteriosa della storia dell’arte (Di giovedì 8 aprile 2021) Netflix annuncia la produzione di “This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist”. La nuova serie sarà ispirata al furto di 30 anni fa, di opere d’arte per un valore di circa 500 milioni di dollari al museo Isabella Stewart Gardner di Boston. Tra le scompare anche opere di Degas, Rembrandt, Vermeer e Manet, ma la cosa che rende più avvincente il tutto è che non se ne è saputo più nulla. Centinaia di ipotesi, si è cercato ovunque, ma nulla. Il più grande furto d’arte della storia dell’arte è ancora un incredibile mistero. Netflix “This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist” “This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist” sarà una serie in quattro parti. La direzione sarà affidata a Colin Barnicle, e la difficoltà sarà arrivare a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)la produzione di “This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist”. La nuovasarà ispirata al furto di 30 anni fa, di opere d’arte per un valore di circa 500 milioni di dollari al museo Isabella Stewart Gardner di Boston. Tra le scompare anche opere di Degas, Rembrandt, Vermeer e Manet, ma la cosa che rende più avvincente il tutto è che non se ne è saputo più nulla. Centinaia di ipotesi, si è cercato ovunque, ma nulla. Il più grande furto d’arteè ancora un incredibile mistero.“This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist” “This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist” sarà unain quattro parti. La direzione sarà affidata a Colin Barnicle, e la difficoltà sarà arrivare a ...

