Nessun obbligo di vaccino per i medici? La lettera mai esistita del British Medical Journal presa per vera da un sito italiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Riceviamo una segnalazione Whatsapp in merito a un articolo di ImolaOggi dal titolo «vaccinale, Tiboni (MIC): “dichiarazione esplosiva del”» del 6 aprile 2021. Ilin questione, noto già per episodi di disinformazione come lafalsa di un Carabiniere a Ilaria Cucchi, riporta come fonte una presunta PEC inviata a Mario Draghi e Roberto Speranza insieme al link della presunta risposta delsul tema vaccinazioni anti Covid19, ma c’è un grosso errore! A fornire la prova dell’inesistenza della riposta a firma della prestigiosa rivista scientifica è proprio ImolaOggi. Infatti, il testo citato nell’articolo è lo stesso presente in una risposta a un articolo del BMJ ...

Advertising

borghi_claudio : @la_vedo_dura @Viola_mg @ladyonorato @venetolink @eurallergico @melississima6 @fdragoni Discussione già fatta mille… - borghi_claudio : @boletusatanas @lameduck1960 Il suo pensiero è sempre stato chiaro, poi se come con la storia del PPE volete che og… - M1kM3n : RT @GCerrinaFeroni: Sulla obbligatorietà #vaccinicovid: 1) nessun Paese europeo ha introdotto l’obbligo; 2) il Consiglio d’Europa si è espr… - dbonfanti1341 : RT @GCerrinaFeroni: Sulla obbligatorietà #vaccinicovid: 1) nessun Paese europeo ha introdotto l’obbligo; 2) il Consiglio d’Europa si è espr… - Federico_95fd : RT @GCerrinaFeroni: Sulla obbligatorietà #vaccinicovid: 1) nessun Paese europeo ha introdotto l’obbligo; 2) il Consiglio d’Europa si è espr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun obbligo

Open

... siano assicurati, sotto ogni profilo tecnico, l'di riservatezza del processo di gestione e trasmissione dello stesso, tale chesoggetto estraneo all'autorità giudiziaria possa in ogni ...... divenuti poi anche di rilevanza nazionale come nel caso dell'vaccinale per il personale ... anziché procedere con una razionale programmazione? È possibile che aesponente della giunta, ...Zero multe - In nessuna delle tre località sono state emesse multe per ... «In particolare a turisti che non erano al corrente dell’obbligo in atto» riferiscono da Bellinzona. Mascherine «sigillate ...L'accordo c'è e anche il protocollo: le aziende potranno vaccinare i dipendenti che lo vorranno. Nessun obbligo, neanche per i datori di lavoro che potranno scegliere se aderire o meno. Si tratta di ...