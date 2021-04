Nell’Isola di San Servolo il primo progetto pubblico green in crowdfunding

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sono in corso i lavori di riqualificazione energetica (che si concluderanno a luglio 2021) della suggestiva Isola di San, abitata soltanto da una cinquantina di studenti che vi alloggiano durante l’anno accademico, sede di varie Fondazioni e del Collegio Internazionale dell’Università Ca’ Foscari e di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, con una gestione data in concessione per i prossimi 15 anni. In quattro mesi questo spicchio di terra, ricco di arte e natura – con un parco che regala affascinanti scorci del Lido e delle vicine isole di San Clemente e San Lazzaro degli Armeni – sarà completamente dotato di fonti alternative di energia, con impianti fotovoltaici sia a tetto che a terra, montati in nuovi gazebo, illuminazione a led e infrastrutture di ricarica per barche elettriche. Il, del valore complessivo di 396mila ...