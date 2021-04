"Nell'auto della mia ragazza". Dramma per Andrea Zelletta, arrivano i carabinieri: mentre porta fuori il cane... (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrea Zelletta si è sfogato sui social per l'ennesimo tentativo di furto subito. Nell'ultimo periodo il finalista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e la sua fidanzata Natalia Paragoni sono stati decisamente presi di mira. L'ultima disavventura ha fatto infuriare non poco l'ex tronista di Uomini e Donne, apparso molto arrabbiato e frustrato sui social. L'altra sera, mentre portava il suo cane fuori, ha notato due uomini Nell'auto della fidanzata: “Ho dovuto chiamare subito i carabinieri, è la terza volta in una settimana, non ce la faccio più”. La sua speranza è che episodi del genere non si ripetano, dato che già nei giorni scorsi era stato vittima di altri due ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)si è sfogato sui social per l'ennesimo tentativo di furto subito.'ultimo periodo il finalistascorsa edizione del Grande Fratello Vip e la sua fidanzata Natalia Paragoni sono stati decisamente presi di mira. L'ultima disavventura ha fatto infuriare non poco l'ex tronista di Uomini e Donne, apparso molto arrabbiato e frustrato sui social. L'altra sera,va il suo, ha notato due uominifidanzata: “Ho dovuto chiamare subito i, è la terza volta in una settimana, non ce la faccio più”. La sua speranza è che episodi del genere non si ripetano, dato che già nei giorni scorsi era stato vittima di altri due ...

