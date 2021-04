Navi e società fantasma. Manina italiana nel gasdotto di Putin? (Di giovedì 8 aprile 2021) Una grandinata di sanzioni americane rischia di colpire due aziende italiane impegnate nella costruzione del gasdotto russo North Stream II. È passata in sordina l’inchiesta della Deutsche Welle, rilanciata dal Manifesto. Eppure merita attenzione, eccome. Prima i fatti: nel settembre del 2020 due compagnie italiane, la veneta Nuova Patavium Srl, con sede a Padova, e la lombarda Opus Srl, con sede a Lodi, hanno consegnato insieme ad alcune aziende olandesi alla nave Akademik Cherskiy, di proprietà della Stif, succursale del colosso del gas di Stato russo Gazprom, un carico di materiale del valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Si tratta di sistemi ad azionamento idraulico, tecnologia in cui le due aziende italiane vantano una datata e nota expertise, fondamentale per completare l’ultimo tratto del gasdotto russo diretto in Germania, circa 120 ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) Una grandinata di sanzioni americane rischia di colpire due aziende italiane impegnate nella costruzione delrusso North Stream II. È passata in sordina l’inchiesta della Deutsche Welle, rilanciata dal Manifesto. Eppure merita attenzione, eccome. Prima i fatti: nel settembre del 2020 due compagnie italiane, la veneta Nuova Patavium Srl, con sede a Padova, e la lombarda Opus Srl, con sede a Lodi, hanno consegnato insieme ad alcune aziende olandesi alla nave Akademik Cherskiy, di proprietà della Stif, succursale del colosso del gas di Stato russo Gazprom, un carico di materiale del valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Si tratta di sistemi ad azionamento idraulico, tecnologia in cui le due aziende italiane vantano una datata e nota expertise, fondamentale per completare l’ultimo tratto delrusso diretto in Germania, circa 120 ...

