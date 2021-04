Nasce ‘Scenaria’ | primo festival della scenografia in Italia | diretto da Dante Ferretti

Leggi su dire

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Dante Ferretti, tre Premi Oscar al suo attivo, è il padre nobile di ‘Scenaria’, il primo Festival internazionale della scenografia che nasce in Italia, a Macerata, sua terra natale. Un Festival dedicato alla creazione degli spazi, diretto dal pluripremiato maestro italiano, nell’Olimpo dalla scenografia mondiale con gli Oscar vinti per le scenografie di The Aviator di Martin Scorsese (2005), Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton (2008) e Hugo Cabret, regia di Martin Scorsese (2012).“La scenografia è arte abitata, è la rappresentazione di un mondo- ha dichiarato Dante Ferretti- mi fa piacere aver ispirato e partecipare al progetto Scenaria, il primo Festival che si occupa di scenografia nei vari settori. Sono felice inoltre che prenda il via proprio dalla mia città natale, Macerata. Spero che la scenografia possa essere il mezzo per una rinnovata stagione delle arti”.