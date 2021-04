Nasce a Bologna la ‘Casa del dialogo tra religioni e culture’ (Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – Nasce a Bologna la prima ‘Casa del dialogo tra religioni e culture’, uno spazio in cui “comunità religiose, società civile e agenzie culturali” saranno chiamate a collaborare “per un integrale progresso umano, sostenibile e condiviso”. Per questo, in mattinata è stato firmata un’intesa tra il sindaco Virginio Merola, il rettore Francesco Ubertini, l’arcivescovo Matteo Zuppi, il rabbino capo Alberto Sermoneta, il presidente della Comunità ebraica Daniele De Paz e il numero uno della Comunità islamica Yassine Lafram. L’accordo rimane però aperto alla sottoscrizione anche da parte delle altre confessioni religiose presenti a Bologna, che “ne condividono le finalità e gli obiettivi e che intendono collaborare al loro raggiungimento”. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – Nasce a Bologna la prima ‘Casa del dialogo tra religioni e culture’, uno spazio in cui “comunità religiose, società civile e agenzie culturali” saranno chiamate a collaborare “per un integrale progresso umano, sostenibile e condiviso”. Per questo, in mattinata è stato firmata un’intesa tra il sindaco Virginio Merola, il rettore Francesco Ubertini, l’arcivescovo Matteo Zuppi, il rabbino capo Alberto Sermoneta, il presidente della Comunità ebraica Daniele De Paz e il numero uno della Comunità islamica Yassine Lafram. L’accordo rimane però aperto alla sottoscrizione anche da parte delle altre confessioni religiose presenti a Bologna, che “ne condividono le finalità e gli obiettivi e che intendono collaborare al loro raggiungimento”.

Advertising

OrioliPaolo : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Irma Bandiera nasce a Bologna l'8 aprile 1915. Entrata nella Resistenza, fu arres… - fuckwithme89 : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Irma Bandiera nasce a Bologna l'8 aprile 1915. Entrata nella Resistenza, fu arres… - BolognaWelcome : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Irma Bandiera nasce a Bologna l'8 aprile 1915. Entrata nella Resistenza, fu arres… - virginiomerola : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Irma Bandiera nasce a Bologna l'8 aprile 1915. Entrata nella Resistenza, fu arres… - RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Irma Bandiera nasce a Bologna l'8 aprile 1915. Entrata nella Resistenza, fu arres… -