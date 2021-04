Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ai tre nazionali azzurri (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Napoli tira un sospiro di sollievo: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui tre nazionali azzurri. Il comunicato Il Napoli tira un sospiro di sollievo. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina sui tre nazionali azzurri (Meret, Insigne e Di Lorenzo). Come recita il tweet ufficiale del club azzurro, l’intero gruppo squadra ripeterà il test molecolare domattina. ? negativi al Covid-19 i tamponi molecolari supplementari effettuati, questa mattina, ai tre nazionali azzurri. L’intero gruppo squadra ripeterà il test molecolare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Iltira un sospiro di sollievo: sono risultatisui tre. Il comunicato Iltira un sospiro di sollievo. Sono risultatiquesta mattina sui tre(Meret, Insigne e Di Lorenzo). Come recita il tweet ufficiale del club azzurro, l’intero gruppo squadra ripeterà il test molecolare domattina. ?al Covid-19 imolecolari supplementari, questa mattina, ai tre. L’intero gruppo squadra ripeterà il test molecolare ...

