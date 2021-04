Napoli, protesta dei mercatali: riaprono le bancarelle ma senza merce (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il noto mercato di Antignano, al Vomero, ha riaperto i battenti per protesta, lo ha fatto però senza esporre la propria merce. La loro iniziativa è infatti un chiaro segnale inequivocabile di quanto hanno bisogno di tornare alla normalità. Le bancarelle quindi hanno riaperto ma senza i consueti capi di abbigliamento e di accessori vari. Queste le loro parole riportate da Repubblica: “Siamo in 197 espositori questo significa che centinaia di famiglie, calcolando anche l’indotto, vive di questo mercatino. Siamo espositori stabili, non itineranti, chiuso questo spazio per noi non c’è più reddito e i risparmi sono agli sgoccioli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il noto mercato di Antignano, al Vomero, ha riaperto i battenti per, lo ha fatto peròesporre la propria. La loro iniziativa è infatti un chiaro segnale inequivocabile di quanto hanno bisogno di tornare alla normalità. Lequindi hanno riaperto mai consueti capi di abbigliamento e di accessori vari. Queste le loro parole riportate da Repubblica: “Siamo in 197 espositori questo significa che centinaia di famiglie, calcolando anche l’indotto, vive di questo mercatino. Siamo espositori stabili, non itineranti, chiuso questo spazio per noi non c’è più reddito e i risparmi sono agli sgoccioli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

