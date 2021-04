Napoli | la sorpresa che valuta ADL per lo sponsor tecnico

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ci sono novità importanti legate allodel: al momento la certezza sembra essere l’addio a Kappa Non per forza Legea e non è detto ci sarà un erede di Kappa. Novità importanti per la prossima maglia del. Cambierà loperché, a quanto pare, non si andrà avanti con l’azienda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Napoli continua a lavorare per il suo nuovo sponsor tecnico, punta una nuova ipotesi: il club potrebbe autoprodursi le divise Continuano le manovre in casa Napoli per il nuovo sponsor tecnico. La Robe di Kappa saluterà il club con un anno d'anticipo e diverse aziende hanno allacciato contatti con Aurelio De Laurentiis per sostituirla. L'Adidas, per l'...E' stata l'autentica mossa a sorpresa di Pirlo per la partita che la sua Juventus ha vinto ieri pomeriggio allo Stadium contro il Napoli Inter e Juventus vincono i recuperi del campionato di serie A e danno una spallata al campionato. I nerazzurri battendo il Sassuolo 2-1 e ...