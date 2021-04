Napoli | Insigne raggiunge Maradona | è nella storia del club

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo, con il rigore segnato allo Stadium contro Gigi Buffon,Diego Armandoper gol segnati in Serie A con ilIl rigore dinon è bastato alper rimontare la Juventus nello spareggio Champions League dell’Allianz Stadium. Una magra soddisfazione c’è però per il capitano azzurro. Con il gol messo a segno a Torino (il primo in casa bianconera),quota 81 gol in Serie A agganciando. Ingresso trionfaledel: per lui sono 105 le reti in maglia azzurra. Leggi su Calcionews24.com

