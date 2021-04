Napoli | il report dell’allenamento | solo scarico per chi ha giocato con la Juve

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la gara contro lantus, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi in programma domenica alle ore 15 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo a Torino hanno svolto lavoro diin palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 prima in una fase di torello e di seguito lavoro aerobico. Successivamente seduta di possesso palla a tema, lavoro di velocità e partitina a campo ridotto.