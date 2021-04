Napoli | Givova pronta a diventare il nuovo sponsor con un’offerta super

(Di giovedì 8 aprile 2021) Solo pochi giorni fa avevamo parlato dell’accordo ormai ad un passo con Legea per subentrare a Kappa qualetecnico delper il prossimo triennio. Dopo sei anni di collaborazione, in estate il contratto che lega la maison torinese al club azzurro finirà. Un’occasione per tanti altri brand che vorrebbero la grande visibilità offerta L'articolo

E quindi in questo scenario entra in gioco la, azienda con sede a Scafati, che sta lavorando da due mesi per diventare sponsor delFonte interne alla Sscsmentiscono la pistae senza dare ulteriori indizi sul possibile nuovo partner anticipano soltanto che ci sarà una novità importante.Solo pochi giorni fa avevamo parlato dell'accordo ormai ad un passo con Legea per subentrare a Kappa quale sponsor tecnico del Napoli per il prossimo ...Grandi manovre in casa Napoli per il futuro prossimo. Oltre alla valutazione di un profilo adatto a sostituire l’ ormai partente Gattuso, a prescindere da come finirà la stagione, la società valuta an ...