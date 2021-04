Mutilazioni genitali femminili, nel terzo video Aidos focus sulle norme sociali (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Esce oggi sui canali social dell’ong Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) il terzo dei quattro video realizzati nell’ambito del progetto ‘Costruire ponti tra Africa ed Europa per fermare le mutilazioni genitali femminili (mgf)‘, portato avanti dal 2016 nei due continenti, in particolare in Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Senegal e altri Paesi africani sostenuti dal programma congiunto Unfpa-Unicef per l’eliminazione delle mgf. Il primo era uscito il 6 febbraio scorso in occasione della Giornata internazionale contro le mgf, il secondo l’8 marzo per la Giornata internazionale della donna. “Il video ‘Dalla disuguaglianza di genere a norme sociali condivise’ affronta il ruolo delle leggi per il raggiungimento dei diritti delle donne e in particolare il ruolo che possono avere nel contrasto alla pratica delle mgf- spiega Aidos in una nota stampa- Le leggi possono infatti contribuire al cambiamento sociale che serve per porre fine alla pratica. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Esce oggi sui canali social dell’ong Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) il terzo dei quattro video realizzati nell’ambito del progetto ‘Costruire ponti tra Africa ed Europa per fermare le mutilazioni genitali femminili (mgf)‘, portato avanti dal 2016 nei due continenti, in particolare in Burkina Faso, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Senegal e altri Paesi africani sostenuti dal programma congiunto Unfpa-Unicef per l’eliminazione delle mgf. Il primo era uscito il 6 febbraio scorso in occasione della Giornata internazionale contro le mgf, il secondo l’8 marzo per la Giornata internazionale della donna. “Il video ‘Dalla disuguaglianza di genere a norme sociali condivise’ affronta il ruolo delle leggi per il raggiungimento dei diritti delle donne e in particolare il ruolo che possono avere nel contrasto alla pratica delle mgf- spiega Aidos in una nota stampa- Le leggi possono infatti contribuire al cambiamento sociale che serve per porre fine alla pratica.

