MotoGP | Andrea Dovizioso | “Categoria spettacolare? Non lo so | vedo che le gomme incidono troppo…”

(Di giovedì 8 aprile 2021) La doppietta di Losail ha regalato due gare intense e spettacolari, confermando quanto ladi questa epoca (quella senza Marc Marquez, soprattutto) sia equilibrata e imprevedibile. I primi 15 piloti giunti al traguardo nel Gran Premio di Doha di domenica, per esempio, si sono classificati in appena 8.9 secondi, quasi che la top class si fosse trasformata nella Moto3. Un notevole equilibrio, reso possibile grazie a sei case ormai tutte molto vicine a livello di prestazioni. Frutto di questa situazione abbiamo assistito a 9 vincitori diversi nel 2020 ed ora 5 piloti differenti sul podio nelle prime due gare., alla Gazzetta dello Sport, ha voluto fare il punto della situazione dal suo ruolo privilegiato di spettatore esterno, partendo dalla crisi misteriosa in cui è precipitato all’improvviso Franco Morbidelli, ...