Morto Michele Pasinato | il volley piange uno dei suoi eroi

Advertising

fanpage : Addio al campione del mondo Michele #Pasinato #8aprile - fattoquotidiano : Michele Pasinato, morto a 52 anni l’azzurro del volley che vinse Mondiali ed Europei con la ‘squadra del secolo’ di… - tvdellosport : ?? VOLLEY IN LUTTO, MORTO PASINATO È scomparso, all'età di 52 anni, Michele #Pasinato, Campione del Mondo e d'Euro… - BarbaraRaval : RT @lameduck1960: @valy_s @OrtigiaP @borghi_claudio @maryfagi @Rinaldi_euro @LykanLA @matteosalvinimi @armandosiri @Capezzone @molumbe @Mic… - Agato_Agato : ?? La Gazzetta dello Sport: L'Italia delle schiacciate piange Michele Pasinato, fra gli eroi di Velasco. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Michele

Porcelli, 55 anni, regista e operatore di ripresa dell'emittente televisiva regionale LaC Tv èoggi dopo essere caduto, per cause in corso di accertamento, in un burrone. Il fatto è ...Con la Nazionale di Julio VelascoPasinato ha vinto tanto, da protagonista: dall'oro ... Ti potrebbe interessare: Sport italiano in lutto, la leggenda dello sci azzurroall'improvviso ...Michele Pasinato è morto all'età di 52 anni: lutto nel mondo della pallavolo italiana. Lo 'schiacciatore' aveva un tumore da tempo ...Precipita da costone mentre sta effettuando riprese tv, morto La vittima è un registra e operatore televisivo di 55 anni BUONVICINO (CS) 8 APR - Michele Porcelli, 55 anni, regista e operatore di rip ...