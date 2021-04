Morgan Freeman: "Non riesco a capire chi è contrario al vaccino per il Covid" (Di giovedì 8 aprile 2021) Morgan Freeman ha fortemente criticato le persone contrarie al vaccino per il Covid e ha sottolineato quanto sia importante fidarsi della scienza e dei medici. In occasione della sua partecipazione virtuale all'ultima puntata di The Daily Show With Trevor Noah, Morgan Freeman ha criticato le persone che non si fidano del vaccino contro il Covid e ha sottolineato, piuttosto, l'importanza di prestare fiducia nei confronti di medici e scienza. Come riportato da The Huffington Post, Morgan Freeman ha dichiarato: "Mi auguro che persone del genere cambino idea e accettino di farsi inoculare le dosi di vaccino. Non riesco a capire come si possa essere contrari all'idea di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021)ha fortemente criticato le persone contrarie alper ile ha sottolineato quanto sia importante fidarsi della scienza e dei medici. In occasione della sua partecipazione virtuale all'ultima puntata di The Daily Show With Trevor Noah,ha criticato le persone che non si fidano delcontro ile ha sottolineato, piuttosto, l'importanza di prestare fiducia nei confronti di medici e scienza. Come riportato da The Huffington Post,ha dichiarato: "Mi auguro che persone del genere cambino idea e accettino di farsi inoculare le dosi di. Noncome si possa essere contrari all'idea di ...

Advertising

_IL_MOMO_ : @LamellaBros Aspetta di vedere L'acchiappasogni, con Morgan Freeman... - CharmesBukowski : Buongiorno frens, hanno annunciato la serie Netflix #Montecitorio, Morgan Freeman nei panni di Sgarbi, Lady Gaga sa… - UnTemaAlGiorno : RT @Benedettam74: #laMagia di rischiare tutto per realizzare un sogno che nessuno vede. Morgan Freeman, Million Dollar Baby #UnTemaAlGiorno - intornoAlTempo : RT @Benedettam74: #laMagia di rischiare tutto per realizzare un sogno che nessuno vede. Morgan Freeman, Million Dollar Baby #UnTemaAlGiorno - matitesbagliate : RT @Benedettam74: #laMagia di rischiare tutto per realizzare un sogno che nessuno vede. Morgan Freeman, Million Dollar Baby #UnTemaAlGiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan Freeman Morgan Freeman: 'Non riesco a capire chi è contrario al vaccino per il Covid' In occasione della sua partecipazione virtuale all'ultima puntata di The Daily Show With Trevor Noah , Morgan Freeman ha criticato le persone che non si fidano del vaccino contro il Covid e ha sottolineato, piuttosto, l'importanza di prestare fiducia nei confronti di medici e scienza. Come riportato da ...

Ascolti Tv ieri lunedì 5 aprile 2021, una Pasquetta sull'Isola Su Rai2 Ben - Hur film con Morgan Freeman 912.000 (3,7%). Su La7 il film Al Vertice della Tensione 826.000 (3,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 312.000 (1,2%). Sul Nove Superfantagenio 270.000 (1,1%). In ...

Morgan Freeman: "Non riesco a capire chi è contrario al vaccino per il Covid" Movieplayer.it Ron Wood: Londra gli consegna 'le chiavi della città' Il 73enne chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood è stato premiato con la Freedom of the City of London, praticamente le 'chiavi della città'. Un riconoscimento che intende ringraziare le persone c ...

Morgan Freeman: "Non riesco a capire chi è contrario al vaccino per il Covid" Morgan Freeman ha fortemente criticato le persone contrarie al vaccino per il Covid e ha sottolineato quanto sia importante fidarsi della scienza e dei medici. NOTIZIA di MATTEO MARESCALCO — 08 ...

In occasione della sua partecipazione virtuale all'ultima puntata di The Daily Show With Trevor Noah ,ha criticato le persone che non si fidano del vaccino contro il Covid e ha sottolineato, piuttosto, l'importanza di prestare fiducia nei confronti di medici e scienza. Come riportato da ...Su Rai2 Ben - Hur film con912.000 (3,7%). Su La7 il film Al Vertice della Tensione 826.000 (3,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 312.000 (1,2%). Sul Nove Superfantagenio 270.000 (1,1%). In ...Il 73enne chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood è stato premiato con la Freedom of the City of London, praticamente le 'chiavi della città'. Un riconoscimento che intende ringraziare le persone c ...Morgan Freeman ha fortemente criticato le persone contrarie al vaccino per il Covid e ha sottolineato quanto sia importante fidarsi della scienza e dei medici. NOTIZIA di MATTEO MARESCALCO — 08 ...