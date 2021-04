Monopoli-Palermo, Somma non basta: la prima rete italiana del difensore è… agrodolce (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Monopoli ferma il Palermo.Due a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”. I rosanero falliscono il poker di vittorie esterne e steccano l’ennesima prova di maturità di questa altalenante e tormentata stagione del campionato di Serie C-Girone C. Tra i protagonisti del match Michele Somma, autore di una zampata su palla inattiva che ha sancito il momentaneo vantaggio della formazione di mister Filippi. La prima con la maglia del Palermo e in Italia: ""Il gol quando arriva e non porta risultato ha un sapore agrodolce, se non vinci e non porti punti a casa resta l'amaro in bocca. Nel secondo tempo dovevamo aumentare il ritmo, il calcio purtroppo è anche fatto di episodi ed è andata come è andata. Sostituzione? Sono ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilferma il.Due a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”. I rosanero falliscono il poker di vittorie esterne e steccano l’ennesima prova di maturità di questa altalenante e tormentata stagione del campionato di Serie C-Girone C. Tra i protagonisti del match Michele, autore di una zampata su palla inattiva che ha sancito il momentaneo vantaggio della formazione di mister Filippi. Lacon la maglia dele in Italia: ""Il gol quando arriva e non porta risultato ha un sapore, se non vinci e non porti punti a casa resta l'amaro in bocca. Nel secondo tempo dovevamo aumentare il ritmo, il calcio purtroppo è anche fatto di episodi ed è andata come è andata. Sostituzione? Sono ...

