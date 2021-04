Monopoli-Palermo, Scienza: “L’impresa delle imprese, non abbiamo mai sofferto. E’ misterioso…” (Di giovedì 8 aprile 2021) Parola a Giuseppe Scienza.Il cuore oltre l'ostacolo. Il tecnico del Monopoli, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Palermo, ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione del match valido per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Una partita che ha visto trionfare proprio la compagine pugliese che, ferma da tre settimane a causa del focolaio Covid scoppiato all'interno dello spogliatoio, ha battuto nel finale in rimonta gli uomini di Giacomo Filippi."È stata una forzatura scorretta nei nostri confronti, abbiamo vinto, ma non cambio idea. Io faccio anche una partita al giorno, ma non è che non abbiamo giocato perché eravamo in ferie, eravamo tutti malati. Io, come i giocatori e i dirigenti. Poi ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Parola a Giuseppe.Il cuore oltre l'ostacolo. Il tecnico del, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il, ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione del match valido per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Una partita che ha visto trionfare proprio la compagine pugliese che, ferma da tre settimane a causa del focolaio Covid scoppiato all'interno dello spogliatoio, ha battuto nel finale in rimonta gli uomini di Giacomo Filippi."È stata una forzatura scorretta nei nostri confronti,vinto, ma non cambio idea. Io faccio anche una partita al giorno, ma non è che nongiocato perché eravamo in ferie, eravamo tutti malati. Io, come i giocatori e i dirigenti. Poi ...

