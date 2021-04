(Di giovedì 8 aprile 2021) Due a uno. E' questo il risultato finale maturato mercoledì pomeriggio allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani".Una sconfitta rocambolesca, un paio di ingenuità, minuti di inspiegabile blackout. Dopo tre vittorie di fila lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera", in occasione della sfida valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha subito la rimonta delnel finale di gara dopo il gol messo a segno nel primo tempo da Michele Somma. Ilha sprecato così la ghiotta chance di rosicchiare punti alle dirette concorrenti, fallendo l'aggancio all'ottavo posto.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Giacomo Filippi.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 5.5, Somma 6.5, Palazzi 6, Marconi 6, Accardi 5.5, Luperini 5.5, ...

Advertising

WiAnselmo : Monopoli-#Palermo, le pagelle dei quotidiani: Saraniti entra e tradisce, il migliore... - Mediagol : Monopoli-#Palermo, le pagelle dei quotidiani: Saraniti entra e tradisce, il migliore... - WiAnselmo : Monopoli-#Palermo, crollo rosanero al 'Veneziani': l'amarezza di Filippi dopo la sconfitta - Mediagol : Monopoli-#Palermo, crollo rosanero al 'Veneziani': l'amarezza di Filippi dopo la sconfitta - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#MonopoliPalermo. #Filippi non riesce a darsi pace «Atteggiamento inammissibile»' -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli Palermo

'Acinque minuti di buio, ilsi butta via nel finale' . Questo il titolo dedicato ai rosanero dalla pagina sportiva di Repubblica che riporta le parole di Filippi e Somma nel post gara e ..., il giro a...finisce male' . Questo il titolo scelto (con amara ironia) dal Giornale di Sicilia per aprire la doppia pagina dedicata ai rosanero dopo il ko in casa della formazione ...I rosa perdono 2 a 1 dopo il vantaggio di Somma. Le reti pugliesi tra 88’ e 93’. Filippi non riesce a darsi pace “Atteggiamento inammissibile”. Questo il titolo di Repubblica, oggi in edicola.Nessuna insufficienza nelle file del Monopoli. In tanti, invece, deludono tra quelle del Palermo sceso sul terreno del ‘Veneziani’ col piglio di chi vuole consolidare la posizione playoff. Il mezzo ...