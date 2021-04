Miss Mondo arrestata dopo l’aggressione a Miss Sri Lanka | la rissa sfiorata

(Di giovedì 8 aprile 2021) Caroline Jurie, durante il programma Mrs Sri, in diretta tv, ha dato vita a un momento ricco di tensione: ha strappato via la corona alla neo vincitrice L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Miss Mondo

Caroline Jurie, durante il programma Mrs Sri Lanka, in diretta tv, ha dato vita a un momento ricco di tensione: ha strappato via la corona alla neo ...... quindi sto prendendo l iniziativa consegnando il premio alla seconda arrivata , ha urlato la Jurie al pubblico in sala, tra cui la moglie del premier, piazzando la corona sulla testa dell altra...Caroline Jurie, Miss Mondo in carica, è stata arrestata dopo aver rubato la corona a Miss Sri Lanka, Pushpika De Silva. Una rissa sfiorata quella avvenuta tra le due nei giorni scorsi. La neo ...Il suo contatto e il successo con il mondo dello spettacolo arriva ben presto, considerando che nel 2010 vince Una ragazza per il cinema, e poco dopo, si aggiudica la 73esima edizione di Miss Italia, ...