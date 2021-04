Ministro Garavaglia, in Italia piccole isole covid-free: “Possiamo farlo” (Di giovedì 8 aprile 2021) isole minori covid-free anche in Italia come in Grecia. L’appello dei sindaci delle piccole isole per una vaccinazione di massa risale al mese scorso. E la richiesta è stata accolta dal commissario all’emergenza Francesco Figliuolo che, ha mandato una lettera ai sindaci per vaccinare gli abitanti da fine aprile e salvare la stagione estiva. Sull’esempio di Capri, Ischia e Procida, già messe su una corsia preferenziale dalla Regione Campania, che cominceranno le somministrazioni di dosi da questo week-end. Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia conferma la profilassi di massa delle isole minori: “La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)minorianche income in Grecia. L’appello dei sindaci delleper una vaccinazione di massa risale al mese scorso. E la richiesta è stata accolta dal commissario all’emergenza Francesco Figliuolo che, ha mandato una lettera ai sindaci per vaccinare gli abitanti da fine aprile e salvare la stagione estiva. Sull’esempio di Capri, Ischia e Procida, già messe su una corsia preferenziale dalla Regione Campania, che cominceranno le somministrazioni di dosi da questo week-end. Ildel Turismo Massimoconferma la profilassi di massa delleminori: “La Grecia ha tantee per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo. Il ...

