Minimum Tax all'americana o all'europea? Le tasse su Amazon&Co. passano da qui (Di giovedì 8 aprile 2021) Il fisco italiano perde ogni anno la possibilità di tassare oltre 26 miliardi di dollari a causa della “concorrenza” praticata da alcuni Paesi che si sono per questo guadagnati nel tempo la nomea di “paradisi fiscali”. E poco importa, qui, che di questi 26 miliardi ben 23 vengono distratti verso Stati dell’Unione europea. Non è una scoperta. Ma il grave ammanco fiscale registrato annualmente dall’Italia spiega bene perché il Governo di Mario Draghi sia stato tra i primi a esprimere apprezzamento per la mossa della Casa Bianca di proporre una tassa minima globale per le grandi multinazionali. Da giorni si discute della proposta lanciata dalla segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen di un’aliquota fiscale globale “che possa fermare la corsa al ribasso” delle tasse sulle imprese. Sul tema si discute da anni e sembra che il vento sia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Il fisco italiano perde ogni anno la possibilità di tassare oltre 26 miliardi di dollari a causa della “concorrenza” praticata da alcuni Paesi che si sono per questo guadagnati nel tempo la nomea di “paradisi fiscali”. E poco importa, qui, che di questi 26 miliardi ben 23 vengono distratti verso Stati dell’Unione. Non è una scoperta. Ma il grave ammanco fiscale registrato annualmente dall’Italia spiega bene perché il Governo di Mario Draghi sia stato tra i primi a esprimere apprezzamento per la mossa della Casa Bianca di proporre una tassa minima globale per le grandi multinazionali. Da giorni si discute della proposta lanciata dalla segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen di un’aliquota fiscale globale “che possa fermare la corsa al ribasso” dellesulle imprese. Sul tema si discute da anni e sembra che il vento sia ...

Advertising

non_esset : RT @HuffPostItalia: Minimum Tax all'americana o all'europea? Le tasse su Amazon&Co. passano da qui - HuffPostItalia : Minimum Tax all'americana o all'europea? Le tasse su Amazon&Co. passano da qui - gcrussonap : RT @sole24ore: Le giurisdizioni che attualmente applicano l’aliquota zero risultano 15. Contro di loro è puntato il dito del segretario al… - GabriellaGaro14 : RT @sole24ore: Le giurisdizioni che attualmente applicano l’aliquota zero risultano 15. Contro di loro è puntato il dito del segretario al… - sole24ore : Le giurisdizioni che attualmente applicano l’aliquota zero risultano 15. Contro di loro è puntato il dito del segre… -

Ultime Notizie dalla rete : Minimum Tax Questo matrimonio non s'ha da fare Minimum tax Una tassa minima mondiale sulle società per evitare che si trasferiscano per motivi fiscali. E' la proposta del segretario al Tesoro americano Janet Yellen. "Stiamo lavorando con i paesi ...

New York aumenta le tasse sui milionari. Si teme fuga Paperoni In molti casi questo significherà una tassazione progressiva e un accordo internazionale su temi come la minimum tax per le aziende ".

Dall'Irlanda all'Ungheria, i paesi più colpiti dalla minimum tax sulle società - 24+ Il Sole 24 ORE Minimum Tax all'americana o all'europea? Le tasse su Amazon&Co. passano da qui La proposta di una global minimum tax serve a garantire che i profitti delle multinazionali non possano essere tassati al di sotto di una certa soglia (gli Usa la vorrebbero al 21%, l’Ue tra il 10 e ...

Fmi propone, 'tassare ricchi per aiutare la ripresa' Più tasse per le persone e le aziende che hanno guadagnato di più con la pandemia in segno di solidarietà nei confronti di coloro che sono stati più colpiti dal Covid e per aiutare la ripresa economic ...

Una tassa minima mondiale sulle società per evitare che si trasferiscano per motivi fiscali. E' la proposta del segretario al Tesoro americano Janet Yellen. "Stiamo lavorando con i paesi ...In molti casi questo significherà una tassazione progressiva e un accordo internazionale su temi come laper le aziende ".La proposta di una global minimum tax serve a garantire che i profitti delle multinazionali non possano essere tassati al di sotto di una certa soglia (gli Usa la vorrebbero al 21%, l’Ue tra il 10 e ...Più tasse per le persone e le aziende che hanno guadagnato di più con la pandemia in segno di solidarietà nei confronti di coloro che sono stati più colpiti dal Covid e per aiutare la ripresa economic ...