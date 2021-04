Milton Morales | che fine ha fatto il ballerino cubano | età | altezza | peso | compagna | dove vive e cosa fa

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 8 aprile 2021) La notorietà in Italia era arrivata grazie ad uno spot pubblicitario girato con Natalia Estrada, poi sono state delle note trasmissioni a fargli da trampolino di lancio, come Uomini e Donne.è stato undi Buona Domenica. I telespettatori ancora lo ricordano insegnare passi di danza sudamericana al pubblico e ai noti conduttori dello show Paola Barale, Claudio Lippi, Luca Laurenti e Massimo Lopez. Oltre alla trasmissione in cui ha dimostrato le sue doti daautodidatta,è diventato celebre anche grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Parallelamente al percorso professionale scritto nel mondo della televisione, l’icona anni ’90 e 2000 vanta anche un importante passato nel campo della moda. Ma cheha ...