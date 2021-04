Milan, Simic: “Pirlo regista? Pensavamo che Ancelotti fosse ubriaco” (Di giovedì 8 aprile 2021) Dario Simic, ex difensore del Milan, racconta così la scelta di Carlo Ancelotti di spostare Andrea Pirlo davanti alla difesa Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 aprile 2021) Dario, ex difensore del, racconta così la scelta di Carlodi spostare Andreadavanti alla difesa

Advertising

MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Simic a Milan Twitch: 'Mi sono innamorato del Milan, eravamo una grande squadra. Mi rivedo in Kalulu' - PianetaMilan : Dario Simic senza metti termini ?? Poi però il tempo ha dato ragione a Carletto ????? - arien_asad : RT @MilanNewsit: Simic a Milan Twitch: 'Mi sono innamorato del Milan, eravamo una grande squadra. Mi rivedo in Kalulu' - LM_1292 : @Mirkomilan84 Stefan Simic, ex Milan Primavera. - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Simic a Milan Twitch: 'Mi sono innamorato del Milan, eravamo una grande squadra. Mi rivedo in Kalulu' -