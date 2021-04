Milan primavera, Jungdal: “Il mio sogno è giocare a San Siro” | News (Di giovedì 8 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan primavera. Andreas Jungdal, portiere della primavera dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Milan TV Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Andreas, portiere delladei rossoneri, ha parlato ai microfoni diTV

Milan primavera, Brambilla: "Vogliamo arrivare ai playoff" | News

Jungdal a MTV: “Bello far parte del gruppo dei grandi. Sogno San Siro” Il portiere danese, ma nato a Singapore, classe 1992 ha parlato dei prossimi impegni della Primavera del Milan guidata da Federico Giunti, di cui è titolare inamovibile. Ecco le parole dell'estremo ...

