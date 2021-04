Milan | Hauge si racconta | “Ibrahimovic mi ha dato un consiglio | ecco chi mi ha spinto ad accettare i rossoneri”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Jens Petteralla ricerca di una riconferma in vista della prossima stagione.Il giovane attaccante norvegese prima di approdare alha disputato una stagione straordinaria al Bodo Glimt che al termine del campionato si è laureato campione di Norvegia. Il giovane talento scandinavo è anvia dall'Eliteserien a stagione in corso, con il suo contributo in rossonero che è stato fin da subito positivo. Il biondo esterno offensivo del, nel corso dell'intervista concessa a SportMediaset, ha confermato che è stato Erling Haaland a consigliargli la maglia rossonera."Vorrei dare un ulteriore contributo alla squadra e fare anche gol. C'è ancora spazio per migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente.? È un grande, abbiamo passato dei bei momenti insieme. Al mio arrivo mi ...

