Milan, Hauge rivela: «Qui grazie ad Haaland» (Di giovedì 8 aprile 2021) Jens Petter ha parlato del suo arrivo al Milan anche sotto consiglio di Erling Haaland Intervistato da Sport Mediaset, Jens Petter Hauge ha così parlato del proprio primo anno al Milan: «Vorrei dare un ulteriore contributo alla squadra e fare anche gol. C’è ancora spazio per migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 SU Haaland – «Abbiamo parlato tanto, ci conosciamo molto bene. C’erano tanti club che erano interessati a me. Io gli ho parlato del Milan e lui me l’ha consigliato. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato bene. Un suo arrivo in Italia? Penso che abbia tutte le qualità per giocare in Italia, si troverebbe molto bene qui perché è molto forte e veloce». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Jens Petter ha parlato del suo arrivo alanche sotto consiglio di ErlingIntervistato da Sport Mediaset, Jens Petterha così parlato del proprio primo anno al: «Vorrei dare un ulteriore contributo alla squadra e fare anche gol. C’è ancora spazio per migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 SU– «Abbiamo parlato tanto, ci conosciamo molto bene. C’erano tanti club che erano interessati a me. Io gli ho parlato dele lui me l’ha consigliato. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato bene. Un suo arrivo in Italia? Penso che abbia tutte le qualità per giocare in Italia, si troverebbe molto bene qui perché è molto forte e veloce». Leggi su Calcionews24.com

