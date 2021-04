Michele Porcelli, il giornalista calabrese cade da un dirupo e muore (Di giovedì 8 aprile 2021) Michele Porcelli è venuto a mancare, il regista e operatore di ripresa vibonese del gruppo dei giornalisti calabresi, mentre era impegnato ad effettuare alcune immagini, cade da un dirupo e muore. Michele Porcelli, cade da un dirupo e muore, il giornalista calabrese di LaC (LaC)Il Gruppo LaC è stato colpito da una vera e propria tragedia, la morte del giornalista calabrese di 55 anni ha colpito tutta la redazione e le testate edite da Diemmecom. L?uomo era impegnato in alcune riprese nella città di Buonvicino, in provincia di Cosenza, quando ad un certo punto ha perso l’equilibrio per poi precipitare in un dirupo. I ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 aprile 2021)è venuto a mancare, il regista e operatore di ripresa vibonese del gruppo dei giornalisti calabresi, mentre era impegnato ad effettuare alcune immagini,da unda un, ildi LaC (LaC)Il Gruppo LaC è stato colpito da una vera e propria tragedia, la morte deldi 55 anni ha colpito tutta la redazione e le testate edite da Diemmecom. L?uomo era impegnato in alcune riprese nella città di Buonvicino, in provincia di Cosenza, quando ad un certo punto ha perso l’equilibrio per poi precipitare in un. I ...

Advertising

laura12ottobre : RT @PPicerni: Lutto nel mondo del giornalismo calabrese, il regista Michele Porcelli cade in un dirupo e muore - PPicerni : Lutto nel mondo del giornalismo calabrese, il regista Michele Porcelli cade in un dirupo e muore - nicoirto : Esprimo sgomento e dolore per la morte di Michele Porcelli, professionista esemplare morto mentre svolgeva il suo l… - LaCnews24 : ''Leale e appassionato, LaC era la sua famiglia'': l'editore ricorda Michele Porcelli #calabrianotizie #newscalabria - zazoomblog : Morto Michele Porcelli: loperatore tv è caduto in un dirupo durante le riprese - #Morto #Michele #Porcelli:… -