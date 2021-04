Michele Pasinato | morto a 52 anni l’azzurro del volley che vinse Mondiali ed Europei con la ‘squadra del secolo’ di Julio Velasco

Advertising

fanpage : Addio al campione del mondo Michele #Pasinato #8aprile - giomalago : Lo #sport italiano piange la scomparsa di #Pasinato, straordinario interprete della generazione di 'fenomeni' del… - repubblica : Volley, morto Michele Pasinato: fu l'opposto della squadra del secolo - fattoquotidiano : Michele Pasinato, morto a 52 anni l’azzurro del volley che vinse Mondiali ed Europei con la ‘squadra del secolo’ di… - Fprime86 : RT @SkySport: Michele Pasinato, morto a 51 anni uno degli eroi dell'Italia di Velasco -

Grave lutto per il mondo della pallavolo , non solo italiana. E' venuto a mancare, all'età di 52 anni dopo una brutta malattia, con cui ha lottato per 5 mesi, senza purtroppo avere la meglio. Lascia la moglie Silvia e i figli Edoardo e Giorgio , a cui ieri sera ...Era stato il simbolo dell'Italvolley degli anni '9 0. A soli 52 anni è morto, stroncato da un male incurabile. In maglia azzurra ha collezionato 252 presenze, dove è stato protagonista della famosa ' generazione dei fenomeni '. Tra le tante vittorie a cui ha ...Il mondo della pallavolo dice addio a Michele Pasinato, ex giocatore di pallavolo morto all’eta di 52 anni: combatteva contro un brutto male Il mondo dello sport italiano perde un altro grande ...Era stato il simbolo dell'Italvolley degli anni '90. A soli 52 anni è morto Michele Pasinato, stroncato da un male incurabile. In maglia azzurra ha collezionato 252 presenze, dove è stato protagonista ...