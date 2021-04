"Mi scuso con la mamma di Denise, ha deciso tutto Olesya". Il conduttore russo travolto dagli insulti a Chi l'ha visto | Video (Di giovedì 8 aprile 2021) "Comprendiamo la preoccupazione di tutti gli italiani, voglio scusarmi con i genitori di Denise Pipitone per aver dovuto aspettare". A Chi l'ha visto, su Rai3, Federica Sciarelli manda in onda il Video che Dmitry Borisov, conduttore del programma russo Lasciali parlare, ha pubblicato su Instagram per dare la sua versione dei fatti sul caso Olesya Rostova, la ragazza che molti speravano potesse essere la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004. Speranza delusa, dopo un tormentone lungo giorni fatto di indiscrezioni e veleni. "Non avevamo assolutamente idea che Olesya potesse essere al centro di tale attenzione in Italia - esordisce il giovane e popolare conduttore russo -. Dovete capire che la ragazza si è presentata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) "Comprendiamo la preoccupazione di tutti gli italiani, voglio scusarmi con i genitori diPipitone per aver dovuto aspettare". A Chi l'ha, su Rai3, Federica Sciarelli manda in onda ilche Dmitry Borisov,del programmaLasciali parlare, ha pubblicato su Instagram per dare la sua versione dei fatti sul casoRostova, la ragazza che molti speravano potesse essere la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004. Speranza delusa, dopo un tormentone lungo giorni fatto di indiscrezioni e veleni. "Non avevamo assolutamente idea chepotesse essere al centro di tale attenzione in Italia - esordisce il giovane e popolare-. Dovete capire che la ragazza si è presentata ...

