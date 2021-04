Metz-Lille (venerdì 9 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grenatines in emergenza, Lille senza David e Pied (Di giovedì 8 aprile 2021) Trentaduesimo turno di Ligue 1 che si apre con l’anticipo del venerdì, in cui la capolista Lille proverà a mettere pressione sulle avversarie nella lotta al titolo vincendo sul difficile campo del Metz. Brucia l’uscita dalla coppa dei Grenatines di Antonetti, ai rigori contro il Monaco dopo aver tenuto a bada una delle squadre più in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 8 aprile 2021) Trentaduesimo turno di Ligue 1 che si apre con l’anticipo del, in cui la capolistaproverà a mettere pressione sulle avversarie nella lotta al titolo vincendo sul difficile campo del. Brucia l’uscita dalla coppa deidi Antonetti, ai rigori contro il Monaco dopo aver tenuto a bada una delle squadre più in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Metz-Lille (venerdì 9 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, - Marathonbet_IT : La #Ligue1 è più incerta che mai quest'anno: per un #Psg che insegue c'è un #Lille che vuole restare in vetta. Stas… - I360club : La partita di questa sera tra Metz e Lille è anche una sfida tra Boulaya ed Ylmaz. #metzlille - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Metz Vs #Lille partita valida per la 32 ° giornata della Ligue 1 Scopri i nostri pronostici e le proba… - infobetting : Metz-Lille (venerdì 9 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici -