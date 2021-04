Meteo: Veneto, gelo nella notte anche in pianura (Di giovedì 8 aprile 2021) Temperature sotto lo zero la scorsa notte in Veneto, anche in molte località di pianura, per la 'coda' invernale dopo Pasqua, prevista per l'afflusso di correnti polari. Lo segnala stamani l'Agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Temperature sotto lo zero la scorsainin molte località di, per la 'coda' invernale dopo Pasqua, prevista per l'afflusso di correnti polari. Lo segnala stamani l'Agenzia ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Veneto Meteo: Veneto, gelo nella notte anche in pianura Temperature sotto lo zero la scorsa notte in Veneto, anche in molte località di pianura, per la 'coda' invernale dopo Pasqua, prevista per l'afflusso di correnti polari. Lo segnala stamani l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav). Nelle zone ...

Gelate nella notte: nella pianura veronese - 3,1 gradi di minima Notte di gelate in Veneto . Come era stato previsto, la temperatura si è abbassata in modo considerevole la notte appena trascorsa, valori che, secondo i meteorologi di Meteo in Veneto, ritoccano verso il basso i "valori record che si erano registrati l'8 aprile del 2003.". Un calo così drastico delle temperature da mettere in serio pericolo le colture. A Roverchiara ...

Coldiretti: le gelate hanno bruciato fino 50% dei raccolti L'ondata di freddo intenso ha compromesso frutta e verdura in tutto il Nord Italia, ma anche le piante ornamentali sono rovinate ...

