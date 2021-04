Meteo Roma del 08-04-2021 ore 19:15 (Di giovedì 8 aprile 2021) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Giornata soleggiata nel corso delle ore diurne il tempo risulterà stabile con locali addensamenti tra Liguria ed Emilia Romagna in serata Maggiore nuvolosità sulla Liguria ma senza fenomeni associati al centro tanto sole sia al mattino che al pomeriggio sarà possibile della nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali specie tra Umbria e Marche non sono previste variazioni in serata al sud tempo stabile e con Ampi spazi di sereno e qualche nube Calabria Sicilia nelle ore diurne in serata possibili nubi basse sulla Sicilia centro-orientale altrove c’è che risulteranno pienamente sereni temperature minime in calo e Massimino Vento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Giornata soleggiata nel corso delle ore diurne il tempo risulterà stabile con locali addensamenti tra Liguria ed Emiliagna in serata Maggiore nuvolosità sulla Liguria ma senza fenomeni associati al centro tanto sole sia al mattino che al pomeriggio sarà possibile della nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali specie tra Umbria e Marche non sono previste variazioni in serata al sud tempo stabile e con Ampi spazi di sereno e qualche nube Calabria Sicilia nelle ore diurne in serata possibili nubi basse sulla Sicilia centro-orientale altrove c’è che risulteranno pienamente sereni temperature minime in calo e Massimino Vento da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con ...

