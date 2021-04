Meteo, le previsioni: due giorni di sole poi il peggioramento (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiiLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. VENERDI 09 APRILE Nord: Pressione che comincia a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia e poco nuvoloso sul resto delle regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con qualche nube in più soltanto sulla Sardegna meridionale, altrove sarà sereno. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si mostrerà prevalentemente sereno su tutte le regioni. SABATO 10 APRILE Nord: Graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni con precipitazioni intense che dal Nordovest raggiungeranno il Nordest ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiiL.it comunica ledel tempo sull’Italia per i prossimi. VENERDI 09 APRILE Nord: Pressione che comincia a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia e poco nuvoloso sul resto delle regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con qualche nube in più soltanto sulla Sardegna meridionale, altrove sarà sereno. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti ilnon avrà alcun problema a splendere in un cielo che si mostrerà prevalentemente sereno su tutte le regioni. SABATO 10 APRILE Nord: Graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni con precipitazioni intense che dal Nordovest raggiungeranno il Nordest ...

