METEO Italia. Stop al gelo invernale, pioggia in arrivo nel weekend (Di giovedì 8 aprile 2021) METEO SINO AL 14 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone ha riconquistato l’Italia, con temperature ancora inferiori alle medie del periodo. Questa fase rigida, notevole per il periodo, è però destinata a concludersi. Un cambio di circolazione è ormai imminente, con le correnti fredde da nord che lasceranno spazio a correnti più miti ed umide da sud-ovest. La nuova circolazione riporterà clima più mite primaverile, tipico del periodo. Nel frattempo l’anticiclone subirà un cedimento per opera del flusso nord atlantico che si abbasserà di latitudine, puntando la Penisola Iberica dove si verrà a creare un’area di bassa pressione. Tendenza METEO per il fine settimanaBREVE TREGUA ANTICICLONICA Le condizioni soleggiate, dettate dall’espansione anticiclonica, conquisteranno tutta Italia. La stabilità anticiclonica ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 aprile 2021)SINO AL 14 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone ha riconquistato l’, con temperature ancora inferiori alle medie del periodo. Questa fase rigida, notevole per il periodo, è però destinata a concludersi. Un cambio di circolazione è ormai imminente, con le correnti fredde da nord che lasceranno spazio a correnti più miti ed umide da sud-ovest. La nuova circolazione riporterà clima più mite primaverile, tipico del periodo. Nel frattempo l’anticiclone subirà un cedimento per opera del flusso nord atlantico che si abbasserà di latitudine, puntando la Penisola Iberica dove si verrà a creare un’area di bassa pressione. Tendenzaper il fine settimanaBREVE TREGUA ANTICICLONICA Le condizioni soleggiate, dettate dall’espansione anticiclonica, conquisteranno tutta. La stabilità anticiclonica ...

